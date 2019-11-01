شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. هل يرحل صالح جمعة عن الأهلى فى الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسم صالح جمعة لاعب وسط النادى الأهلى بالرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الشتوى المقبل، بعد خروجه من الحسابات الفنية للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق، والذى يعتمد بشكل أساسى على محمد مجدى قفشة فى مركز صانع الألعاب ومن بعده الحاوى وليد سليمان، فيما يخرج صالح جمعة من قائمة معظم المباريات.

ما شروط الأهلى لاستمرار صالح جمعة ؟

وضع مسئولو الأهلى عدداً من الشروط لاستمرار صالح جمعة، وهى بذل قصارى جهده فى التدريبات حتى يدخل فى حسابات السويسرى رينيه فايلر، الالتزام وعدم الرجوع للسهر مرة أخرى خاصة أنه موهبة ويحتاج الأهلى لخدماته فى الفترة المقبلة.

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ما موقف صالح جمعة ؟

يمر صالح جمعة بحالة نفسية سيئة بعد خروجه من حسابات فايلر، وتحديداً بسبب احتفاظ اللاعب الدائم بالكرة، وهو الأمر الذى يُخالف تعليمات الخواجة ويُفسد مُخططه فيما يخص طريقة اللعب، والتى تعتمد أكثر على لعب الكرة على الأرض وتقريب الخطوط وعدم الاحتفاظ بالكرة، ومفاجأة المنافس على مستوى الخط الأمامى مع تطوير الجانب الدفاعى.

ما تعليق الأهلى الرسمى على رحيل صالح جمعة ؟

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أن الكرة فى ملعب صالح جمعة وعدم مشاركته أمر فنى يخضع للمدير الفنى، وهو فى الفترة الماضية كان يؤدى بشكل جيد جدًا فى التدريبات وأنتظر منه الكثير لأن لديه الكثير، مُضيفًا: الاختيارات الفنية واللعب أمور تخضع لرؤية المدير الفنى والموسم مازال طويل جدا وسنحتاج جميع اللاعبين، مؤكدًا أنه يتعامل مع صالح جمعة بالنظام واللوائح هى الفيصل فى النهاية.

كيف سيتحدد مصير صالح جمعة فى الأهلى ؟

يعد معسكر الأهلى فى الإمارات عربون الصلح بين الأهلى وصالح جمعة، حيث سيحاول اللاعب كسب ثقة فايلر واستعادته فورمته الفنية والبدنية تمهيداً للعودة من جديد للحسابات، أما فى حالة عدم التزامه سيكون مرشحاً بقوة للرحيل عن القلعة الحمراء خلال الميركاتو الشتوى القادم أو بنهاية الموسم على أقصى تقدير.