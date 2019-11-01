شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مشوار منتخبات المجموعة الأولى المشاركة بأمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام ، وتعد البطولة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.

بطولة أمم إفريقيا السابقة اقيمت في السنغال عام 2015، وتُوج بها منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بعد أن فاز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتضم المجموعة الأولى من هذه البطولة، منتخبات مصر ومالي وغانا والكاميرون.

ونستعرض لكم طريق فرق المجموعة الأولى للصعود إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة :-

منتخب مصر الأوليمبي :

- لم يشارك المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة؛ لأنه صاحب الأرض والمنظم للبطولة.

منتخب مالي :

تصفيات الدور الثاني المؤهلة لبطولة الأمم

- فاز المنتخب المالي على نظيره الإثيوبي ذهابا وإيابا بنتيجة 5-1.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

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- فاز المنتخب المالي على نظيره المغربي ذهابًا وايابًا بنتيجة 2-1.

منتخب الكاميرون :

تصفيات الدور الثاني لبطولة الأمم

- تأهل المنتخب الكاميروني إلى الدور التالي على حساب نظيره منتخب سيراليون بعد انسحابه من المباراة.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

تعادل المنتخب الغاني مع نظيره التونسي ذهابا وايابًا بنتيجة 2-2، لكن صعدت غانا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

منتخب غانا :

تصفيات الدور الثاني لبطولة الأمم

فاز المنتخب الغاني على نظيره الجالوني ذهابًا وايابًا بنتيجة 4-0.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

فاز المنتخب الغاني على نظيره الجزائري ذهابًا وايابًا بنتيحة 2-1.