شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يخضع لكشف المنشطات بمعسكر السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضع لاعبو منتخب مصر الأولمبى لكشف المنشطات، اليوم، بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو المصرى"، حيث وصل فريق عمل الوكالة صباح اليوم إلى فندق إقامة المنتخب بالعين السخنة.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وتواصل الدكتور أسامة غنيم رئيس الوكالة المصرية مع الجهاز الفنى الذى رحب بالتحليل الذى خضع له جميع اللاعبين المسجلين فى القائمة فى وجود الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.



رمضان يخضع لكشف المنشطات مع المنتخب الأولمبى

وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.