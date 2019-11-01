شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو ووادي وجمعة أسلحة المصري في قائمة مباراة كوت دي أور بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمباراة كوت دي أور بطل سيشل بإياب دور الـ 32 ب لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد برج العرب.
وجاءت قائمة المصري كالتالي :
أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.
وأدي الفريق مرانه عصر اليوم على استاد المصري ببورسعيد وركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق كوت دي أور ، واختتم المران بتقسيمة في ثلثي الملعب شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين الذين تنافسوا على نيل ثقة مديرهم الفني أملاً في الدخول للقائمة الأساسية لمباراة الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر أموتو ووادي وجمعة أسلحة المصري في قائمة مباراة كوت دي أور بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.