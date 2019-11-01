شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو ووادي وجمعة أسلحة المصري في قائمة مباراة كوت دي أور بالكونفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن ايهاب جلال المدير الفني لفريق المصري ، قائمة لاعبيه المختارة للانضمام للمعسكر المغلق الذي يبدأ مساء اليوم بأحد فنادق برج العرب استعداداً لمباراة كوت دي أور بطل سيشل بإياب دور الـ 32 ب لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر اقامتها في الثالثة عصر بعد غدٍ الأحد على ستاد برج العرب.

وجاءت قائمة المصري كالتالي :

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أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ، ومعهم كل من عمر كمال عبد الواحد ، اسلام أبو سليمة ، أحمد شوشة ، عبد الناصر دي ماريا ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، ايزي ايميكا ، سعيدو سيمبوريه ، حجاج عويس ، أحمد ياسر ، حسن علي ، اسلام عطية ، حسين رجب ، أحمد جمعة ، محمود وادي ، أوستين أموتو.

وأدي الفريق مرانه عصر اليوم على استاد المصري ببورسعيد وركز إيهاب جلال المدير الفني للفريق خلال المران على النواحي الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة فريق كوت دي أور ، واختتم المران بتقسيمة في ثلثي الملعب شهدت حماساً كبيراً من جميع اللاعبين الذين تنافسوا على نيل ثقة مديرهم الفني أملاً في الدخول للقائمة الأساسية لمباراة الأحد.