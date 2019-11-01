شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى يتلقى عرضا لتدريب حراس المرمى بأحد الأندية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى عصام الحضري أسطورة حراسة المرمي فى مصر والحارس السابق للأهلي و الزمالك و الإسماعيلي عرض لتدريب حراسة المرمى بأحد الأندية العربية.

وعلم " الخليج 365" أن الحضري تلقي أكثر من عرض لتدريب حراسة المرمى بعدد من الأندية داخل و خارج مصر ، ولكنه يفضل حالياً الحصول على دورات تدريبيبة حتى يظهر بمستوى مميز فى التدريب.

وقد توجه، الحضرى قائد المنتخب الوطنى وحارس مرمى النادى الأهلى والزمالك الأسبق اليوم لهونج كونج لقضاء فترة معايشة مع أحد الفرق هناك فى مجال تدريب حراسة المرمى.

وأوضح قائد المنتخب السابق: "سوف أستمر فى هونج كونج لمدة أسبوع، وبعدها أعود إلى مصر، وسوف أتوجه مرة أخرى الشهر المقبل لقضاء فترة معايشة أيضا، لكن هذه المرة فى ثلاثة دول أوروبية هولندا وإيطاليا وألمانيا مع أكبر الأندية هناك".