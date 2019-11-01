شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصلى الجمعة فى فندق الإقامة.. وبرنامج خاص للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلد لاعبو الأهلى للراحة في مقر إقامة الفريق بالإمارات عقب تناول وجبة الغداء، منذ قليل، تمهيداً لخوض ثانى مران الفريق بالإمارات فى الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة، بتوقيت الإمارات الثالثة والنصف بتوقيت القاهرة.

وأدى لاعبو الأهلى صلاة الجمعة بمقر إقامة الفريق في مدينة دبي وبعدها بأقل من ساعة تناول اللاعبين وجبة الغذاء ثم خلدوا للراحة في غرفهم الخاصة قبل التجمع في الخامسة مساء تمهيداً للتوجه إلى ملعب أهلي دبي لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي.

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وبعد خوض المران الثاني للفريق بالإمارات سيعود الفريق لفندق الإقامة لتناول اللاعبون وجبة العشاء ثم يخلدون للراحة في الغرف الخاصة أيضاً.

ويتناول لاعبو الأهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم.