شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصلى الجمعة فى فندق الإقامة.. وبرنامج خاص للاعبين والان مع تفاصيل الخبر
وأدى لاعبو الأهلى صلاة الجمعة بمقر إقامة الفريق في مدينة دبي وبعدها بأقل من ساعة تناول اللاعبين وجبة الغذاء ثم خلدوا للراحة في غرفهم الخاصة قبل التجمع في الخامسة مساء تمهيداً للتوجه إلى ملعب أهلي دبي لخوض ثاني مران للفريق في المعسكر الخارجي.
وبعد خوض المران الثاني للفريق بالإمارات سيعود الفريق لفندق الإقامة لتناول اللاعبون وجبة العشاء ثم يخلدون للراحة في الغرف الخاصة أيضاً.
ويتناول لاعبو الأهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم.
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