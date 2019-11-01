شكرا لقرائتكم خبر عن إستبعاد تشاكا من مباراة ولفرهامبتون والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 تشاكا كتب عبدالقادر عرابي قرر المدرب الإسباني "أوناي إيمري" إستبعاد قائد الفريق "جرانيت تشاكا" من قائمة الفريق التي ستواجه وولفرهامبتون واندررز مساء الغد في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بملعب الإمارات.

Advertisements وصرح إيمري لوسائل الإعلام خلال المؤتمر الصحفي قائلاً: "تشاكا تدرب معنا هذا الإسبوع، لكنه لن يلعب ضد وولفرز". وتابع: "أوجه إعتذاري الشديد للجماهير، لكنني أريد غلق هذه الصفحة تماماً". من جانبه بعث تشاكا برسالة إعتذار للنادي والجماهير عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر". ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة.

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