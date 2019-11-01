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كلوب يعلن خبر سار لجماهير ليفربول قبل مواجهة أستون فيلا

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الجمعة 1 نوفمبر 2019

ليفربول

ليفربول

كلوب يعلن خبر سار لجماهير ليفربول قبل مواجهة أستون فيلا

كتب

محمد الدمتناوي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي على جاهزية محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، قبل مواجهة أستون فيلا، في البريميرليج.

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موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

ويحل ليفربول ضيفاً ثقيلا على أستون فيلا، غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الممتاز، والتي ستقام على ملعب فيلا بارك.

وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة أستون فيلا، قائلا: "محمد صلاح وفان دايك بخير، كلاهما جاهزان لمواجهة أستون فيلا غدًا".

ويحتل ليفربول صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، بينما يحتل أستون فيلا المركز الخامس عشر، برصيد 11 نقطة.

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