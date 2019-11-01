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مدرب توتنهام محبط من قرار مدرب الأرجنتين

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عبدالقادر عرابي 0 تبليغ

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الجمعة 1 نوفمبر 2019

بوتشيتينو

بوتشيتينو

مدرب توتنهام محبط من قرار مدرب الأرجنتين

كتب

عبدالقادر عرابي

أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مدرب نادي توتنهام الإنجليزي إمتعاضه من إستدعاء مواطنه ولاعب الفريق "جيوفاني لو سيليسو " من قبل المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني.

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وصرح بوتشيتينو على هامش المؤتمر الصحفي قبل مباراة فريقه أمام توتنهام الأحد المقبل: " بالنسبة لجيوفاني، لقد عاد قوياً، يمتلك معنويات مرتفعة بسبب قرب عودته للملاعب".

وأضاف: " لأكن أميناً، أنا لست سعيداً لإستدعائه، لكنني لا أمتلك سوى الموافقة".

يذكر أن اللاعب قد عاد لتوه من إصابة طويلة لحقت به في الفخذ منذ سبتمبر الماضي.

ويحل توتنهام ضيفاً على إيفرتون الأحد المقبل في الجولة الحادية عشرة من الممتاز.

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