شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لجائزة مدرب الشهر في البريميرليج والان مع التفاصيل

الجمعة 1 نوفمبر 2019 يورجن كلوب كتب محمد الدمتناوي كشف الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عن قائمة المدربين المرشحين للفوز بجائزة مدرب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر.

ونشر الأتحاد الأنجليزي القائمة المختصرة عبر الحساب الرسمي للإتحاد على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements يورجن كلوب مدرب ليفربول. فرانك لامبارد مدرب تشيلسي. دين سميث مدرب استون فيلا. برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي. جراهام بوتر مدرب برايتون. وكان الألماني يورجن كلوب، المدير الفنى لنادى ليفربول توج بجائزة أفضل مدرب فى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر سبتمبر وأغسطس الماضيين.

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