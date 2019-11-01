شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء ليفربول وأستون فيلا.. تريزيجيه يتحدث عن مواجهة صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، جاهزية فريقه نادي أستون فيلا الإنجليزي لمباراة ليفربول، غدا السبت، ضمن منافسات البريميرليج، محذرا في نفس الوقت من خطورة مواطنه ونجم الريدز محمد صلاح، أمام المرمى.

وقال تريزيجيه، في تصريح للموقع الرسمي لنادي أستون فيلا، الجمعة: «نحن مستعدون ونأمل بأن يكون لقاء كبيرا وبتحقيق نتيجة جيدة، بالطبع ليفربول فريق قوي خاصة أنه حامل لقب دوري أبطال أوروبا، والآن يتصدرون جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يثبت أنهم فريق كبير يمتلك مدرب ناجح».

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وأضاف تريزيجيه: «يلعب ليفربول كوحدة قوية للغاية وسيكون لقاء صعبا، لكن مثلما سيكون صعبا بالنسبة لنا فسيكون صعبا عليهم أيضا، لأننا سنلعب على ملعبنا، لذلك لن تكون المهمة سهلة، وكما يعلم الجميع فإننا نمتلك فريقا جيدا أيضا لذلك لن يجدوا الأمور بالسهلة».

وعن محمد صلاح، قال تريزيجيه: «علينا مراقبته لأنه بارع في إنهاء الهجمات..وهناك لاعبون هكذا وخلال المباراة علينا الحذر منهم والتأكد من فرض الرقابة اللصيقة عليهم خلال كامل اللقاء.. وخلال المباراة بالكاد تلحظ وجودهم لكن عندما تحاول السيطرة عليهم تدرك قيمتهم كلاعبين».

وتابع:«صلاح لاعب كبير ويظهر ذلك عندما يحتاجه فريقه أو منتخب بلاده في المباريات حيث يثبت أحقيته بهذه الثقة الموضوعة فيه.. هو شخص يحظى بالاحترام ويتعامل بطريقة رائعة مع أصدقائه وفي منتخب مصر لا يتعامل كثاني أو ثالث أفضل لاعب في العالم، وإنما كأي لاعب آخر في المنتخب الوطني.. ويمتلك صلاح شخصية رائعة ونحن فخورون به في مصر».