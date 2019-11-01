قرار من إدارة الهلال بخصوص معسكر "نهائي آسيا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 نوفمبر 2019

أبرزت صحيفة سعودية عن معسكر الهلال السعودي الجديد، وذلك قبل إياب نهائي دوري أبطال آسيا في طوكيو، أمام فريق أوراوا رد ديموندز الياباني.



وكشفت التقارير أن إدارة الهلال، قررت إقامة المعسكر الإعدادي لنهائي دوري أبطال آسيا، في مدينة سايتاما اليابانية، وأوضحت أن بعثة الفريق سوف تسافر إلى اليابان، يوم 17 نوفمبر الجاري، وسوف تقيم هناك لمدة 6 أيام حتى موعد مباراة الإياب.

ويستضيف الهلال، نادي أوراوا رد ديموندز، يوم 9 نوفمبر الجاري، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، على أن يحل ضيفًا عليه في 24 من نفس الشهر