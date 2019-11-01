شكرا لقرائتكم الحضري يقضي فترة معايشة في هونج كونج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
أضاف الحضري: "أتطلع في المرحلة المقبلة للعمل مدربا لحراس المرمى في أحد دول الخليج ولكني اريد في الوقت الحالي الحصول على المزيد من الخبرات في هذا المجال وبعدها ابدأ العمل حتى اظهر بمستوى مميز مثلما كنت عليه في الملعب".
رفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.
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