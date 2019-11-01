شكرا لقرائتكم الحضري يقضي فترة معايشة في هونج كونج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه اليوم الجمعة عصام الحضري قائد المنتخب الوطني وحارس مرمى الأهلى والزمالك الأسبق ، إلى هونج كونج لقضاء فترة معايشة مع أحد الفرق هناك في مجال تدريب حراسة المرمى.

قال الحضري : " تلقيت دعوة من أحد الفرق في هونج كونج لقضاء فترة معيشة معه نظرا لخبرتي الكبيرة في مجال حراسة المرمى ووافقت من أجل الاستفادة نظرا لأنني الفترة المقبلة سوف اعمل مدربا لحراس المرمى".

وأوضح قائد المنتخب السابق: " سوف استمر في هونج كونج لمدة أسبوع، وبعدها أعود إلى مصر، وسوف أتوجه مرة أخرى الشهر المقبل لقضاء فترة معايشة أيضا ولكن هذه المرة في ثلاثة دول أوروبية هولندا وإيطاليا وألمانيا مع أكبر الأندية هناك".

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أضاف الحضري: "أتطلع في المرحلة المقبلة للعمل مدربا لحراس المرمى في أحد دول الخليج ولكني اريد في الوقت الحالي الحصول على المزيد من الخبرات في هذا المجال وبعدها ابدأ العمل حتى اظهر بمستوى مميز مثلما كنت عليه في الملعب".

رفض "الحضري" إعلان اعتزاله لعب الكرة في الوقت الحالي مؤكدا أنه يركز في مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الامر في الوقت المناسب.