الزمالك يخوض تدريباته على فترتين يوميًا خلال التوقف الدولى...

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جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، خوض الفريق لتدريباته على فترتين يوميا لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز المتوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر. ويخوض الزمالك تدريبه الصباحي في التاسعة صباحا بملعب فندق الإقامة، ويخوض التدريب المسائي في الثامنة ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الإثنين القادم، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف. ويركز الجهاز الفني للفريق الأبيض على رفع معدلات اللياقة البدنية في التدريب الصباحي مع التركيز على تدريبات خفيفة للكرة، في حين يكون التركيز في التدريب المسائي على الجوانب الفنية.

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