شكرا لقرائتكم الزمالك يخوض تدريباته على فترتين يوميًا خلال التوقف الدولى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويركز الجهاز الفني للفريق الأبيض على رفع معدلات اللياقة البدنية في التدريب الصباحي مع التركيز على تدريبات خفيفة للكرة، في حين يكون التركيز في التدريب المسائي على الجوانب الفنية.
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