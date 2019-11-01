شكرا لقرائتكم الحضرى يتلقى عرضا من أحد الأندية العربية لتدريب حراس المرمى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
توجه اليوم الجمعة، عصام الحضرى قائد المنتخب الوطنى وحارس مرمى النادى الأهلى والزمالك الأسبق لهونج كونج لقضاء فترة معايشة مع أحد الفرق هناك فى مجال تدريب حراسة المرمى.
وأوضح قائد المنتخب السابق: "سوف أستمر فى هونج كونج لمدة أسبوع، وبعدها أعود إلى مصر، وسوف أتوجه مرة أخرى الشهر المقبل لقضاء فترة معايشة أيضا، لكن هذه المرة فى ثلاثة دول أوروبية هولندا وإيطاليا وألمانيا مع أكبر الأندية هناك".
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