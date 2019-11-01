النقاز ينتظم في معسكر الزمالك بأكتوبر...

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وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، سمح للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بالحصول على راحة إضافية ويتواجد اللاعب حاليا في تونس ولم يعد للقاهرة.
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