شكرا لقرائتكم النقاز ينتظم في معسكر الزمالك بأكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتظم التونسى حمدي النقاز الظهير الأيمن للزمالك، في معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا بمدينة 6 أكتوبر والمقرر استمراره حتى يوم الإثنين المقبل، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة توقف الدورى.

ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة بالأمس وتوجه إلى معسكر الفريق وشارك في التدريب الصباحي اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الإثنين القادم، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربى ميتشو، سمح للتونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق بالحصول على راحة إضافية ويتواجد اللاعب حاليا في تونس ولم يعد للقاهرة.