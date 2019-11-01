شكرا لقرائتكم "اللوبي" محرم على لاعبي الأهلي في فندق الإقامة بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتناول لاعبو الاهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم.
ويتواجد جميع اللاعبين في غرفهم بشكل مُستمر ولا يتواجدون في "اللوبي" حفاظاً على التركيز وحالة الأستقرار التى فرضها الجهاز الفني على الجميع في المعسكر من أجل تحقيق المكاسب الفنية المرجوة منه .
ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعداداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.
المعروف أن بطولة الدوري المصري متوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر "اللوبي" محرم على لاعبي الأهلي في فندق الإقامة بالإمارات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.