شكرا لقرائتكم "اللوبي" محرم على لاعبي الأهلي في فندق الإقامة بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لا يظهر لاعبو الأهلي في "لوبي" الفندق الذى يُقيم فيه الفريق بمدينة دبي حرصاً على التركيز وتحقيق أقصى إستفادة مُمكنة من المعسكر الخارجي المُقام حالياً في الامارات والذى أنطلق أمس ، الخميس، ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

ويتناول لاعبو الاهلي الوجبات الثلاثة يومياً في الطابق الثاني في مقر إقامة الفريق وهو نفس الطابق الذى تم تخصيص قاعة فيه لأداء صلاة الجمعة اليوم.

ويتواجد جميع اللاعبين في غرفهم بشكل مُستمر ولا يتواجدون في "اللوبي" حفاظاً على التركيز وحالة الأستقرار التى فرضها الجهاز الفني على الجميع في المعسكر من أجل تحقيق المكاسب الفنية المرجوة منه .

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ومن المقرر أن يخوض فريق الأهلي تدريباته يوميا خلال المعسكر معسكره بالإمارات، ويسعى الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر لتحقيق أقصى استفادة منه استعداداً للاستحقاقات المقبلة على الصعيدين المحلي والإفريقي.

المعروف أن بطولة الدوري المصري متوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأول بمباراتي كينيا وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة ( الكاميرون 2021)، وكذلك خوض المنتخب الأولمبي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة بمصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.