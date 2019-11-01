شكرا لقرائتكم عمرو جمال يواصل برنامجه التأهيلي مع طلائع الجيش بدون راحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش أداء برنامجه التأهيلى للتعافى من الاصابة بمزق فى العضلة الخلفية ، حيث رفض اللاعب الحصول على راحة من أجل للتدريبات الجماعية بأسرع وقت .

ومنح فارياس المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه راحة لمدة 4 أيام على أن يستأنف الفريق تدريباته الخامسة عصر الأحد المقبل على استاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً لمواجهة أسوان بالجولة السابعة للدورى الممتاز والمقرر لها 23 نوفمبر المقبل.

ولعب طلائع الجيش ثلاث مباريات فقط فى الدورى الممتاز خسر فى الجولة الأولى من المقاولون العرب بهدف دون رد ثم التعادل مع إنبى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية وأخيراً التعادل مع بيراميدز بهدفين لكل فريق فى الجولة الثالثة للمسابقة فيما تأجلت للفريق ثلاثة مباريات أخرى.

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وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس ومواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية 2020 طوكيو.

ومن المقرر أن يبدأ الجهاز الإدارى للطلائع فى البحث عن مباريات ودية لتجهيز اللاعبين فنياً وبدنياً قبل استئناف المسابقة.