شكرا لقرائتكم الجنايني يؤكد دعمه للمنتخب الأولمبي خلال اتصاله مع غريب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصل عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي للاطمئنان علي الفريق والمعسكر استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020.

بعث الجنايني برشالة لغريب خلال الاتصال بالتأكيد علي مساندة اتحاد الكره للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ،ووجه الجهاز الفني الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكره للمساندة في تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة.

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ضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.