شكرا لقرائتكم مدير تسويق الأهلي السابق يزور البعثة الحمراء بالإمارات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار الدكتور عصام سراج الدين مدير التسويق بنادى المقاصة بعثة الأهلى بالإمارات ، حيث يُشارك الأول في مؤتمر كبير تُنظمه رابطة دوري المحترفين بالإمارات.

ويُقيم الأهلى حالياً معسكراً خارجياً في الأمارات يستمر حتى الأربعاء المقبل إستعداداً للإرتباطات المقبلة محلياً وأفريقياً.

ويتواجد الدكتور عصام سراج الدين والذي سبق له شغل منصب مدير التسويق بالاهلي في الأمارات حالياً لحضور المؤتمر الهام الذي يحظي بمشاركة و حضور عدد كبير من الأندية الأماراتية وخارجها ويُحاضر فيه خبراء من الدوري الانجليزي و الألماني و والأسباني.

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ويناقش المؤتمر عدة أمور خاصة بكرة القدم والتسويق وكذلك كل ما هو جديد عن بناء الاستادات وكافه الأعمال التجارية الكروية وكيفية خلق فرص استثماريه لصناعه كره القدم.

وقام الدكتور عصام سراج الدين بزيارة بعثة الاهلي في الامارات وإلتقى عدد كبير من لاعبي الفريق والجهاز الفني .