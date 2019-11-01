شكرا لقرائتكم إجراء جديد فى فندق المنتخب الأوليمبي استعداداً لأمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

حرص مسئولو فندق الإقامة الخاص بمنتخب مصر الأوليمبي بالسخنة على منع تواجد نزلاء و إلغاء الحجوزات خلال الأيام السابقة من أجل فرض مزيد من التركيز لصالح اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

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وضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وحمد ياسر ريان،بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.