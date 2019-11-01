شكرا لقرائتكم فيوري يحقق فوزه الأول كمصارع في كراون جول الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تغلب البريطاني تايسون فيوري على برون سترومان في أولى نزالاته كمصارع بعد اعتزاله الملاكمة في أحد أبرز أحداث مهرجان كراون جول المقام على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.

وحافظ أي جي ستايلز على لقب الولايات المتحدة الأميركية بفوزه على همبرتو كاريو، فيما استطاع بروك ليزنر الحفاظ على لقب WWE بهزيمته لكين فيلاسكيز، كما توج فريق The OC بأفضل فريق في العالم بعد فوزه في نزال Tag Team للثنائيات. وفاز المصارع السعودي منصور الشهيل على منافسه السويسري سيزارو، وتغلب فريق هولك هوغن على فريق ريك فلير، كما هزمت ناتاليا ليسي إيفانز في النزال النسائي.

وهذه هي المرة الثانية التي يقام فيها حدث كراون جول بالرياض، إذ تعود الانطلاقة في العام الماضي، والتي شهدت حضور راندي أورتن وذا ميز وجيف هاردي، ويأتي هذا الحدث ضمن اتفاقية وقعتها الهيئة العامة للرياضة السعودية مع WWE لاستضافة النزالات لعشرة أعوام مقبلة.