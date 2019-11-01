شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض مرانه على فترتين فى معسكر 6 أكتوبر استعداداً لـ"جولدى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك خوض تدريبات الفريق على فترتين يوميا لتجهيز اللاعبين بصورة جيدة قبل استئناف مسابقة الدورى الممتاز، المتوقفة حالياً لارتباط المنتخب الأولمبى بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بجانب ارتباط المنتخب الأول بمباراتى كينيا وجزر القمر.

ويخوض الزمالك تدريبه الصباحى فى التاسعة صباحا بملعب فندق الإقامة، ويخوض التدريب المسائى فى الثامنة ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.

ويركز الجهاز الفنى للفريق الأبيض على رفع معدلات اللياقة البدنية فى التدريب الصباحى مع التركيز على تدريبات خفيفة للكرة، فى حين يكون التركيز فى التدريب المسائى على الجوانب الفنية.