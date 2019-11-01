الزمالك يخوض مرانه على فترتين فى معسكر 6 أكتوبر استعداداً لـ"جولدى"

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ويخوض الزمالك تدريبه الصباحى فى التاسعة صباحا بملعب فندق الإقامة، ويخوض التدريب المسائى فى الثامنة ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.
ويركز الجهاز الفنى للفريق الأبيض على رفع معدلات اللياقة البدنية فى التدريب الصباحى مع التركيز على تدريبات خفيفة للكرة، فى حين يكون التركيز فى التدريب المسائى على الجوانب الفنية.
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