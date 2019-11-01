شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز يشارك فى مران الزمالك الصباحى بعد عودته من تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، فى معسكر الفريق الأبيض المقام حاليا بالسادس من أكتوبر، والمقرر استمراره حتى يوم الاثنين المقبل، ضمن الاستعدادات البيضاء خلال فترة توقف الدورى.

ووصل حمدى النقاز إلى القاهرة بالأمس وتوجه إلى معسكر الفريق وشارك فى التدريب الصباحى اليوم ضمن الاستعدادات لمواجهة جولدى الودية التى ستقام يوم الاثنين المقبل، على ملعب النادى الأبيض، استعدادا لمواجهتى إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا المقرر إقامتهما بعد نهاية فترة التوقف.

وكان الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الصربى ميتشو سمح للتونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق بالحصول على راحة إضافية ويتواجد اللاعب حاليا فى تونس ولم يعد للقاهرة.