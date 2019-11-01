سوبر كورة.. إجراء جديد فى المنتخب الأولمبى استعداداً لأمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، قراراً خاصا مع إدارة فندق إقامة الفريق بالسخنة قبل بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ويستعد منتخب مصر الأولمبى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. Advertisements كان شوقى غريب ضم 21 لاعباً للقائمة النهائية لمنتخب مصر الأوليمبى، وجاءت كالتالى: لحراسة المرمى : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار وأحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام وأحمد أبو الفتوح وكريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي وطاهر محمد طاهر وإمام عاشور وعبدالرحمن مجدي ومصطفي محمد وصلاح محسن وحمد ياسر ريان،بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن. لمعرفة قرار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي وآخر الاستعدادات لأمم أفريقيا .. اضغط هنا

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