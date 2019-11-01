شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يصل القاهرة لعقد جلسة مع رئيس الزمالك بعد فسخ عقده مع الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لعقد جلسة مع مسئولى النادى الأبيض، بعد فسخ تعاقده مع الوداد المغربى.

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وقرر مجلس إدارة الزمالك عودة اللاعب للتدريبات فى الفترة الحالية، بعدما سافر إلى الكونغو لعدم قيد الوداد له فى قائمته وفسخ تعاقده مع النادى بسبب الخلافات المالية.

ومن المقرر أن يشارك كاسونجو فى تدريبات الزمالك حتى شهر يناير المقبل لحين حسم مصيره من قبل الصربى ميتشو، سواء بعودته للفريق أو إعارته مجددا فى يناير، وسيتواجد اللاعب الكونغولى فى مقر النادى خلال الساعات الجارية لعقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس الزمالك.