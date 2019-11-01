شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة الموافق 1 / 11 / 2019 العديد من الأحداث الرياضية، لذا نستعرض أهم 7 أخبار نشرت على موقع الخليج 365 اليوم.

ضم الصربى ميتشو، المدير الفني للزمالك، الثنائى يوسف مرعى ويوسف محمود، لاعبى وسط فرق الناشئين بالنادي الأبيض، إلى معسكر الفريق المقام حاليا بمدينة السادس من أكتوبر، لحل أزمة هذا الخط، خاصة أن الدولى التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق يغيب عن الأبيض فى هذا المعسكر

يرغب علي لطفي حارس النادي الأهلي في الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لأياً من الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها الجونة ووادي دجلة وناديه السابق انبي.

حدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج 27 نوفمبر الجارى موعدًا للعودة من الإمارات عقب مواجهة الجزيرة فى البطولة العربية.

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن التصنيف العالمى الجديد لرجال الاسكواش فى نوفمبر الجارى، والذى شهد مواصلة الهيمنة المصرية على المربع الذهبى فى أول أربع مراكز.

Advertisements

بدأ الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى، البحث عن حلول لأزمة إقامة مباراة الفراعنة أمام جزر القمر يوم 18 نوفمبر الجارى، فى الجولة الثانية بتصفيات أمم أفريقيا 2021 على ملعب من النجيل الصناعى "الترتان".

أشاد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، بالروح الموجودة داخل المعسكر المقام حاليًا فى العين السخنة والتزام اللاعبين وتصميمهم على تحقيق الإنجاز والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وكذلك زيادة الانسجام بين اللاعبين.

طرح مسئولو الزمالك على الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، عودة النيجيرى معروف يوسف لاعب وسط الفريق الأبيض المعار للمقاولون العرب فى شهر يناير المقبل وعدم إبرام صفقات جديدة، فى خط الوسط، وذلك فى إطار البحث عن تدعيم ذلك الخط