شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى وأحمد عبد الله يؤازران منتخب مصر الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وأحمد عبد الله عضو اللجنة على التواصل مع شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى للاطمئنان على الفريق والمعسكر، استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وأكد الجناينى، فى اتصاله مع غريب، على مساندة اتحاد الكرة للمنتخب فى البطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ووجه الجهاز الفنى الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكره للمساندة فى تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة.

وضم شوقى غريب 21 لاعباً هم: لحراسة المرمي : عمر رضوان وعمر صلاح ومحمد صبحي ، وفى خط الدفاع : أسامة جلال ومحمود مرعي ومحمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح وكريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق وغنام محمد وعمار حمدي وناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبد الرحمن مجدى ومصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولى.