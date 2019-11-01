شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يقضى فترة معايشة بهونج كونج.. وعرض للعمل بالخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه، اليوم الجمعة، عصام الحضرى قائد المنتخب الوطنى وحارس مرمى النادى الأهلى والزمالك الأسبق لهونج كونج لقضاء فترة معايشة مع أحد الفرق هناك فى مجال تدريب حراسة المرمى.

وقال "الحضرى"، فى تصريحات صحفية، "تلقيت دعوة من أحد الفرق فى هونج كونج لقضاء فترة معيشة معه نظرا لخبرتى الكبيرة فى مجال حراسة المرمى ووافقت من أجل الاستفادة نظرا لأننى الفترة المقبلة سوف اعمل مدربا لحراس المرمى".

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وأوضح قائد المنتخب السابق: "سوف أستمر فى هونج كونج لمدة أسبوع، وبعدها أعود إلى مصر، وسوف أتوجه مرة أخرى الشهر المقبل لقضاء فترة معايشة أيضا، لكن هذه المرة فى ثلاثة دول أوروبية هولندا وإيطاليا وألمانيا مع أكبر الأندية هناك".

وأضاف الحضرى: "أتطلع فى المرحلة المقبلة للعمل مدربا لحراس المرمى فى إحدى دول الخليج لكنى أريد فى الوقت الحالى الحصول على المزيد من الخبرات فى هذا المجال وبعدها أبدأ العمل حتى أظهر بمستوى مميز مثلما كنت عليه في الملعب".

ورفض "الحضرى" إعلان اعتزاله لعب الكرة فى الوقت الحالى، مؤكدا أنه يركز فى مجال تدريب الحراس وسوف يعلن هذا الأمر فى الوقت المناسب.