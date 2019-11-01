سلة الاتحاد تغادر المغرب بعد التتويج بالبطولة العربية للمرة السابعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت بعثة الاتحاد السكندرى مطار محمد الخامس متجهة إلى القاهرة بعد تحقيق الانتصار بالبطولة العربية للمرة الثانية على التوالى والسابعة على مدار البطولات. وحرص محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى على التقاط الصور التذكاريه مع شقيقه عمرو مصيلحى رئيس اللجنة الفنية للمنتخبات المصرية وأحمد مرعى المدير الفنى وجميع اللاعبين. وأكد مصيلحى أن جميع اللاعبين أبطال وأن الإنجاز الذى تحقق يحسب لمجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين وإهدء الى جماهير سيد البلد. Advertisements حقق فريق سله الاتحاد السكندرى لقب البطولة العربية لكرة السلة عن جدارة بعد تغلبه فى المباراة النهائية على فريق بيروت بنتيجه 90 / 86. ونجح سيد البلد ممثل مصر فى التألق وسط أبطال العرب ليحقق طموح مشجعيه.

محمد مصيلحى مع مدرب سلة الاتحاد

محمد مصيلحى يحمل كأس البطولة العربية للسلة

مصيلحى مع كاس البطولة العربية

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