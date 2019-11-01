شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة.. تدعيم الأهلى بمهاجم محلى.. الزمالك يتحرك نحو لاعب بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية والعالمية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

يستضيف استاد القاهرة تدريبات المنتخب الأولمبي بدءا من يوم الأحد المقبل عقب انتهاء معسكر الفراعنة المقام حالياً بالسخنة فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

مازالت وجهة محمود عبد المنعم كهربا لاعب أفيس البرتغالي ومنتخبنا الوطني المقبلة، تشغل الرأى العام الكروى فى مصر بعد استقرار اللاعب على الرحيل عن ناديه البرتغالى خلال الميركاتو الشتوى فى شهر يناير المقبل.

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى أكثر من جلسة للتنسيق مع رينيه فايلر المدير الفنى، خلال الساعات الماضية لإطلاعه على كل الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات والاتفاق على بعض الأمور الإدارية.

طلب السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، إدارة ناديه بالتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، استغلالاً لإمكانية استبدال لاعبين بالقائمة الحمراء، تأكد اسم واحد منهم وهو محمد محمود الذى تعرض لقطع فى الرباط الصليبى، وبالتالى لن يعود لصفوف الفريق قبل نهاية الموسم.

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أكد الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبى الفريق، واصلا تدريباتهم التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، ضم الثنائي يوسف مرعي ويوسف محمود لاعبي وسط فرق الناشئين بالنادي الأبيض، إلي معسكر الفريق المقام حاليا في مدينة السادس من أكتوبر.

دخل محمود حمادة، لاعب وسط فريق بيراميدز، ضمن حسابات إدارة الكرة بالزمالك، بقوة، لضمه لصفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير المقبل، من أجل تدعيم خط الوسط بالأبيض.

تواجد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول ضمن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب في مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج" عن شهر أكتوبر الماضي.

يسعى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول لكسر العقدة التي تلازمه خارج ملعب "أنفيلد"، عندما يحل الريدز ضيفاً على أستون فيلا غداً السبت بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

شدد محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر وأستون فيلا على صعوبة مباراة ليفربول المحدد لها غداً السبت بملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج".