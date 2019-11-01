كلوب: جدول مباريات الأندية الإنجليزية مزدحم

محمد اسماعيل - القاهرة - ليفربول- (أ ش أ):

أكد المدير الفني لفريق نادي ليفربول، يورجن كلوب، أن هناك الكثير من المباريات بالنسبة لموسم الأندية الإنجليزية، وذلك بعدما هدد بانسحاب الريدز من كأس الرابطة "كاراباو".

وقال كلوب، في تصريحات خلال المؤتخر الصحفي الخاص بمواجهة الغد أمام أستون فيلا حسبما نقلت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية اليوم الجمعة: "الأمر واضح للغاية وكل من يعرف كرة القدم سيقول ذلك".

وأضاف المدرب الألماني "على سبيل المثال، يعد البريميرليج مسابقة رائعة ثم تأتي كأس الرابطة ونشاهد هذا اللقاء الممتع مساء الأربعاء أمام آرسنال لكن ليفربول سيجد نفسه أمام نصفي نهائي بكأس الرابطة وكأس العالم للأندية بالوصول إلى نهاية شهر يناير".

وكانت رابطة كرة القدم الإنجليزية قد أكدت أنها تجري مناقشات مع ليفربول من أجل تحديد موعد بديل لربع نهائي كأس "كاراباو" أمام أستون فيلا والذي سيقام في نفس أسبوع منافسات الرديز بكأس العالم للأندية.