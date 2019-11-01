مدرب الإسماعيلي لمصراوي: سنواجه الجزيرة من أجل الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أكد الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني للإسماعيلي، على صعوبة مباراة العودة أمام فريق الجزيرة الإماراتي في دور الـ16 للبطولة العربية، والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الحالي.

وقال ميودراج، في تصريحات خاصة لمصراوي: "أسعى لعلاج كل الأخطاء التي ظهرت خلال الفترة الماضية حتى يكون الفريق في كامل جاهزيته مع انتهاء فترة التوقف".

وأضاف: "فريق الجزيرة ليس بالفريق السهل بأي حال من الأحوال".

Advertisements

وتابع: "هناك عدد من اللاعبين الأساسيين سيعودون في مباراة العودة".

وأتم مدرب الإسماعيلي قائلا: "نلعب من أجل الانتصار على فريق الجزيرة في مواجهة العودة".

يُذكر أن الإسماعيلي حسم لقاء الذهاب على ملعب الإسماعيلية بثنائية نظيفة، ويكفيه التعادل أو حتى الخسارة بهدف من أجل بلوغ ربع النهائي لمسابقة "كأس محمد السادس".