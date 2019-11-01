المقاولون يرفض التفريط في معروف يوسف

رفض نادي المقاولون العرب، التفريط بالنيجيري معروف يوسف لاعب وسط الزمالك، المعار لذئاب الجبل، خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير.

وأكد الجهاز الفني لفريق المقاولون، أنه من الصعب التفريط باللاعب في وسط الموسم، حيث إن الفريق بحاجة للاعب النيجيري، وسيكون من الصعب تعويضه بذلك

الوقت.كما أكدت إدارة المقاولون إلى أنه لا يوجد بند يتيح، أو يعطي الحق لقطع إعارة اللاعب لنادي الزمالك خلال الموسم ، ولا توجد نية للموافقة على ذلك الأمر في حال حدوثه.

وكان أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، ألمح إلى إمكانية قطع إعارة معروف يوسف، من المقاولون العرب، حيث يرغب النادي بعودة النيجيري، وسط رغبة الجهاز الفني للفريق، بتدعيم خط الوسط، خاصًة، بعد إصابة محمود عبد العزيز لاعب الأبيض، لقطع في الرباط الصليبي.

وضم المقاولون، معروف يوسف لاعب الزمالك، خلال الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة عام.