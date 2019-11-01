اتحاد الكرة يطمئن على بعثة المنتخب الأوليمبي

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكره و أحمد عبدالله عضو اللجنة علي التواصل مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي للاطمئنان علي الفريق والمعسكر استعداداً لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تنطلق الجمعة المقبلة حتى 22 نوفمبر و المؤهلة لاوليمبياد طوكيو 2020. وأكد الجنايني في اتصاله مع غريب علي مساندة اتحاد الكره للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، ووجه الجهاز الفني الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكره للمساندة في تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة. أجل تحقيق الهدف المنشود وهو التأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ ، ووجه الجهاز الفني الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكره للمساندة في تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة. ضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت القائمة كالأتب: لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن. جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

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