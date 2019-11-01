مشوار منتخبات المجموعة الثانية المشاركة في أمم أفريقيا تحت 23 عاما

تستعد مصر لاستضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل، على ملعبي القاهرة الدولي والسلام.

وتعتبر بطولة إفريقيا تحت 23 سنة مؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث سيتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدورة التي تقام الصيف المقبل.



بطولة أمم إفريقيا السابقة اقيمت في السنغال عام 2015، وتُوج بها منتخب نيجيريا تحت 23 عامًا بعد أن فاز على نظيره الجزائري في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وتضم المجموعة الثانية من هذه البطولة، كل من، جنوب افريقيا و زامبيا ونيجيريا

وكوت ديفوار.

ونستعرض لكم طريق فرق المجموعة الثانية للصعود إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة :-

* جنوب إفريقيا..

تصفيات الدور الثاني المؤهلة لبطولة الأمم

- خسر منتخب جنوب افريقيا من نظيره التونسي ذهابًا وإيابا بهدف مقابل لاشيء، ثم فاز على نظيره الأنجولي بستة أهداف أهداف مقابل هدف ليصعد إلى تصفيات الدور الثالث.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

فاز منتخب جنوب افريقيا على نظيره الزيمبابوي ذهابًا وإيابا بخمسة أهداف نظيفة ليتأهل لأمم أفريقيا تحت 23 عاما.

* زامبيا..

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تصفيات الدور الثاني المؤهلة لبطولة الأمم

-فاز المنتخب الزامبي على نظيره الملاوي ذهابْا وايابًا بهدفين مقابل لاشيء.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

فاز منتخب زامبيا على نظيره منتخب الكونغو ذهابًا وأيابًا بخمسة أهداف مقابل أربعة ليتأهل للبطولة.

* نيجيريا..

تصفيات الدور الثاني لبطولة الأمم

فاز منتخب نيجيريا على نظيره الليبي ذهابًا وإيابا بأربعة اهداف مقابل هدفين.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

فاز منتخب نيجيريا على نظيره السوداني ذهابًا وإيابًا بخمسة أهداف نظيفة ليتأهل للبطولة.

* كوت ديفوار ..

تصفيات الدور الثاني لبطولة الأمم

فاز المنتخب الإيفوري على نظيره منتخب النيجر ذهابًا وإيابًا بثمانية أهداف مقابل هدفين.

تصفيات الدور الثالث لبطولة الأمم

تعادل المنتخب الإيفواري مع نظيره الغيني بهدفين لكل فريق، لكن صعد كوت ديفوار بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض ليضمن المشاركة في البطولة.