كلوب ضمن المرشحين لجائزة مدرب الشهر بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الإتحاد الإنجليزي قائمة المدربين المرشحين لجائزة الأفضل في البريميرليج عن شهر أكتوبر.

تواجد كل من يورجن كلوب مدرب ليفربول، وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، وجراهام بوتر مدرب برايتون، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، ودين سميث مدرب أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن يورجن كلوب فاز بالجائزة أفضل مدرب الشهر، عن شهري أغسطس وسبتمبر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب وفرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، وجراهام بوتر مدرب برايتون، وبريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي، ودين سميث مدرب أستون فيلا.الجدير بالذكر أن يورجن كلوب فاز بالجائزة أفضل مدرب الشهر، عن شهري أغسطس وسبتمبر.ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، برصيد 28 نقطة.

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