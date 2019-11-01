لاعبو المنتخب الأوليمبي يخضون لكشف المنشطات

خضع لاعبي منتخب مصر الأوليمبي لكشف المنشطات اليوم بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو المصري ) حيث وصل فريق عمل الوكالة صباح اليوم إلي فندق إقامة المنتخب بالعين السخنة.

يستعد منتخب مصر الأوليمبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

تواصل الدكتور أسامه غنيم رئيس الوكالة المصرية مع الجهاز الفني الذي رحب بالتحليل الذي خضع له جميع اللاعبين المسجلين في القائمة في

وجود الدكتور أيمن زين طبيب الفريق.

ضم شوقى غريب 21 لاعباً وجاءت كالتالي : لحراسة المرمي : عمر رضوان و عمر صلاح و محمد صبحي ، وفى خط الدفاع :أسامه جلال و محمود مرعي و محمود الجزار و أحمد رمضان (بيكهام) و محمد عبد السلام و أحمد أبو الفتوح و كريم العراقي ، وفى خط الوسط أكرم توفيق و غنام

محمد و عمار حمدي و ناصر ماهر و للهجوم رمضان صبحي و طاهر محمد طاهر وإمام عاشور و عبدالرحمن مجدي و مصطفي محمد و صلاح محسن و أحمد ياسر ريان بينما تم إستبعاد كلاً من مصطفى شوبير، ناصر منسى، أحمد حمدي ، محمد صادق، أحمد أيمن.

أسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الأولمبى المصرى فى المجموعة الأولى مع الكاميرون وغانا ومالى، بينما تضم المجموعة الثانية كل من نيجيريا وزامبيا وكوت ديفوار وجنوب افريقيا ، حيث تقام مباريات المجموعة الثانية باستاد السلام ، بينما تقام مباريات المجموعة الأولي و التى تتواجد مصر بها باستاد القاهرة الدولي.