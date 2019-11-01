قلق في الأولمبي بعد خسارتين متتاليتين بدوري القسم الثاني

حالة من القلق تسيطر على إدارة نادي الأولمبي السكندري بعد الخسارة الثانية على التوالي بدوري القسم الثاني أمام فاركو بالجولة الثانية على للمسابقة. وكانت الخسارة الأولى أمام دكرنس بهدف نظيف في الجولة الأولى وبات رصيد الفريق السكندري بعد جولتين "صفر". الأولى وبات رصيد الفريق السكندري بعد جولتين "صفر". وقال أحمد الكاس المدير الفني للأولمبي إن فرصة المنافسة على صدارة المجموعة مازالت متوفرة وبقوة إذا استعاد الفريق ذاكرة الانتصارات من جديد.

واعترف الكأس بوجود أخطاء كثيرة يسعى إلى تصحيحها مع غياب التوفيق في ظل وجود فرص اتيحت للمهاجمين. الفريق ذاكرة الانتصارات من جديد.واعترف الكأس بوجود أخطاء كثيرة يسعى إلى تصحيحها مع غياب التوفيق في ظل وجود فرص اتيحت للمهاجمين. أبدى المدير الفني استياءه من إقامة لقاءين خلال 48 ساعة أمام الرجاء في كأس مصر ثم فاركو في دوري القسم الثاني.

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