محمد صلاح يتعرض لعنصرية " بلغاري"

تعرض النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للعنصرية من جانب مشجع بلغاري، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. كان محمد صلاح نشر صورة له مع كائنات تشبه العنكبوت على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر احتفالًا بـ"الهالوين". حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر احتفالًا بـ"الهالوين". علق مشجع بلغاري على صورة محمد صلاح قائلًا: "ارتدي حقيبة ظهر"، إشارة لحقائب المتفجرات، ليواجه بعدها المشجع البلغاري هجومًا عنيفًا من الجماهير بسبب تعليقه العنصري تجاه النجم المصري. بعدها المشجع البلغاري هجومًا عنيفًا من الجماهير بسبب تعليقه العنصري تجاه النجم المصري. هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها محمد صلاح للعنصرية، فقد سبق أن تعرض لإهانات عنصرية من جماهير إيفرتون ووست هام وتشيلسي وغيرهم على المستويين الفردي والجماعي.

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