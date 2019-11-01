كلوب ينتقد الإتحاد الإنجليزي بسبب أزمة موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا

أنتقد يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الاتحاد الإنجليزي، بسبب موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا بدور ربع النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، وتزامن موعدها مع مباريات كأس العالم للأندية التي سيشارك فيها الريدز.

قال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا بالدوري الإنجليزي، المقرر لها يوم السبت: " لا يوجد قرار بعد ، لا يمكننا ترك أي لاعبين في ميلوود "مركز تدريب ليفربول"، أثناء

تواجدنا في قطر للعب كأس العالم للأندية، من أجل لعب مباراة الكأس ".

وتابع:" لايوجد قرار نهائي بعد ، واذا ذهبنا الى قطر لن نترك اي لاعب، لدينا مباراتين بوقت مزدحم، لايمكننا اخذ 11 لاعب فقط، لاتسير الامور بهذه الطريقة".

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وكان الاتحاد الإنجليزي، قد أقترح حلًا لأزمة تزامن مواعيد المباريات، بأن يخوض مباراة الكأس

بفريق أخر، حيث يقسم نفسه لفريقين.

وكان كلوب تحدث عن تلك الأزمة بعد تأهله إلى دور ربع النهائي، عقب الفوز على أرسنال، بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، قائلًا:"نأمل أن يبدأوا الآن في العثور على حل، أعتقد أن ذلك أمر عادل، هذه المشكلة واضحة الآن، لن نكون ضحايا تلك المشكلة!".

وواصل: "لقد لعبنا تلك المباراة ورغبنا في الفوز وحققنا ذلك، إذا لم يتمكنوا من إيجاد الميعاد المناسب لنا، فلن نتمكن من اللعب في الجولة التالية وسيتأهل خصمنا، أو دعوا آرسنال هو من يخوض تلك المباراة".