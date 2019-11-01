مشاهدة مباراة الفيصلي وضمك بث مباشر .. الدوري السعودي

يقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة الفيصلي وضمك بث مباشر ، يلعب نادي الفيصلي مباراة قوية امام نظيره ضمك وذلك ضم مباريات الجولة التاسعة من دوري المحترفين السعودي في بداية الشهر الجديد شهر ديسمبر علي أرضية ملعب مدينة المجمعة أرضية ملعب مدينة المجمعة الرياضية يحتل نادي الفيصلي المركز السادسه في جدول الترتيب من الدوري السعودي برصيد 14 نقطة ، يحتل فريق ضمك قبل المباراة المركز الاخير في جدول الترتيب برصيد اربع نقاط بعد ان حقق الفوز في مباراة وتعادل في اخر من خلال الثامن مباريات الترتيب برصيد اربع نقاط بعد ان حقق الفوز في مباراة وتعادل في اخر من خلال الثامن مباريات وسوف يكون اللقاء علي فضائية Ksa Sports HD1 ، توقيت اللقاء في السابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة ، الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

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