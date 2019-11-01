تريزيجيه: محمد صلاح شخص رائع ومتواضع.. ومواجهة ليفربول هي الأصعب

تحدث محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا الإنجليزي، عن مواجهة فريقه أمام ليفربول، بدور ربع النهائي بكأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، بعدما أوقعتهما القرعة التي أجريت أمس الخميس.
قال تريزيجيه في حواره لموقع أستون فيلا الرسمي:"مواجهة ليفربول قوية كل مباراة لها حساباتها المباراة ستكون صعبة على الفريقين، يورجن كلوب نجح فى صناعة فريق رائع وقوي".
وتابع: " ستكون صعبة عليهم مثلما هي صعبة
وواصل: "صلاح لاعب رائع وشخصية متواضعة، يمكنه تسجيل الأهداف في أي وقت ستشعر بقيمته عندما تتركه دون رقابة أخبرنى أننى إذا أتيت للبريميرليج سأكون قادرًا على تحقيق ما أحلم به".
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