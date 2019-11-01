رياضة | زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

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تحدث زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد عن عن لاعب الفريق، البلجيكي إيدين هازارد وتطور مستواه داخل الفريق.

زيدان يفجر 3 مفاجآت عن هازارد وجونيور وجاريث بيل

وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريال بيتيس غدا: "أعتقد أن علينا أن نكون هادئين مع رودريجو، إنه شاب صغير، من الطبيعي أن يقول إن الامور تسير معه بسرعة. لكنه في الثامنة عشرة. سنرى ما سيحدث في المباريات القادمة".

وتابع : "تأجيل الكلاسيكو ؟ لم نواجه مشكلة هذا الأسبوع ولكن سنواجه مشكلة في 18-12 ، حسنا المشكلة في المباراة وليس بالتوقيت"

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وأضاف: "نرى هازارد يتحسن ويلعب بشكل أفضل. لسنا قلقين. كل يوم نراه افضل. من الطبيعي أنه يحتاج إلى بعض الوقت".

وواصل: "لست مضطرًا لفعل أي شيء مع بيل. إنه هنا معنا ويعمل".

واختتم: "لست قلقاً بشأن فينيسيوس ، إنها عملية طبيعية ان لا تلعب من حين إلى آخر ... يوجد لدي 25 لاعباً".