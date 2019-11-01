رياضة | صدام بين كلوب ولامبارد على أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدام بين كلوب ولامبارد على أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل المدير الفنى لنادى ليفربول يورجن كلوب، في قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدرب فى الدوري الانجليزي الممتاز للشهر المنصرم أكتوبر .

وجاءت القائمة للحصول على جائزة "مدرب الشهر" فى الدوري الانجليزي كالتالي:

يوجين كلوب مدرب ليفربول ، فرانك لامبارد المدير الفنى لنادى تشيلسي، برندان رودجرز مدرب ليستر سيتى، ودين سميث مدرب أستون فيلا ، وجراهام بوتر مدرب برايتون.

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وقد توج كلوب بجائزة أفضل مدرب فى الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر سبتمبر الماضى، بعد تجاحه مع ليفربول لتحقيق الفوز فى المباريات الثلاث التى أقيمت في ذلك الشهر على نيوكاسل يونايتد وتشيلسي وشيفيلد يونايتد بالترتيب.

وجاءت هذه المرة الثانية على التوالي التى يتوج فيها المدرب الألماني بجائزة "مدرب" الشهر" في البريميرليج بعد التتويج بشهر أغسطس الماضى، وذلك بعدما تمكن ليفربول من حصد العلامة الكاملة في أول أربع جولات، حيث حقق الفوز على نوريتش سيتي وساوثهامتون وآرسنال وبيرنلي بالترتيب.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي "البريميرليج" برصيد 28 نقطة ، متفوقاً بفارق 6 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

يذكر ان المدرب الألماني يورجن كلوب ، هو من حصل على جائزة أفضل مدرب في الشهر الماضي سبتمبر ، وذلك للمرة الثانية منذ بداية الموسم.