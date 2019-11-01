رياضة | بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالمواعيد.. مباريات نارية تنتظر مع محمد صلاح مع ليفربول فى شهر نوفمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي خلال شهر نوفمبر العديد من المباريات النارية مع فريقه ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز و دوري أبطال أوروبا.

تعرف علي مواجهات ليفربول في شهر نوفمبر:

يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح ضيفا على نظيره فريق استون فيلا المحترف ضمن صفوف لاعبا منتخبنا الوطني أحمد المحمدي و محمود حسن تريزجيه يوم 11 / 2 المقبل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءاً بتوقيت القاهرة علي ملعب فيلا بارك الدولي بمدينة برمنجهام.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره جينك البلجيكي يوم 11 / 5 المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وينتظر نادي ليفربول مواجهة نارية أمام نظيره فريق مانشستر سيتي يوم 10 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

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ويغادر نادى ليفربول لمواجهة صعبة أمام كريستال بالاس يوم 23 / 11 ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب كريستال بالاس الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويستضيف نادي ليفربول نظيره فريق نابولي الإيطالي يوم 27 / 11 المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.

ويختتم نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هذا الشهر لمواجهة نظيره نادي برايتون يوم 30 / 11 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

تعرف علي هدف ليفربول في شهر نوفمبر

ويسعى نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح هذا الشهر للحفاظ علي صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " والصعود لدور ال16 من بطولة دروي أبطال أوروبا للحفاظ علي لقبه.