رياضة | رسالة خاصة من عمرو الجنايني لمدرب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة خاصة من عمرو الجنايني لمدرب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم علي الاتصال بالمدير الفنى للمنتخب الأولمبي شوقي غريب للاطمئنان علي معسكر الفراعنة الأخير قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر.

عمرو الجنايني يساند المنتخب الأولمبي قبل كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما

وحرص عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم وأحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية علي التواصل مع شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي للاطمئنان علي الفريق والمعسكر المقام حاليا في العين السخنة.

وأكد عمرو الجنايني في اتصاله مع غريب علي مساندة اتحاد الكره للمنتخب في البطولة من أجل تحقيق الهدف وهو التأهل لأولمبياد طوكيو 2020، ووجه الجهاز الفني الشكر لرئيس وعضو اتحاد الكره للمساندة في تنفيذ برنامج الاستعداد البطولة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :

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حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي

خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي

خط الوسط : أكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، عبدالرحمن مجدي

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان

وتقع الفراعنة في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.