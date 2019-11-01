رياضة | لاعبو المنتخب الأوليمبي يخضعوا لكشف المنشطات قبل أمم إفريقيا تحت 23 عام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو المنتخب الأوليمبي يخضعوا لكشف المنشطات قبل أمم إفريقيا تحت 23 عام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد منتخب مصر الأوليمبي خلال الايام الحاليه، لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 عام التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر من نفس الشهر و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وخضع لاعبي منتخب مصر الأوليمبي والمتواجدين في معسكر مغلق بالعين السخنه، لكشف المنشطات اليوم بمعرفة الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات (النادو المصري ) حيث وصل فريق عمل الوكالة صباح اليوم إلي فندق إقامة المنتخب بالعين السخنة، من أجل أخذ عينات من اللاعبين المختارين في القائمة.

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي عن قائمة ال 21 لاعب التي ستشارك في البطولة وهم :

في حراسة المرمى : عمر رضوان،عمر صلاح، محمد صبحي.

في خط الدفاع: اسامه جلال، محمود مرعي، محمودالجزار ، احمد رمضان (بيكهام)، محمد عبدالسلام، احمد ابوالفتوح، كريم العراقي.

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في خط الوسط : اكرم توفيق، غنام محمد، عمار حمدي، ناصر ماهر

في خط الهجوم : رمضان صبحي، طاهر محمد طاهر، امام عاشور

، عبدالرحمن مجدي.

خط الهجوم : مصطفي محمد، صلاح محسن ، احمد ياسر ريان.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولي بجانب كل من غانا ومالي والكاميرون.