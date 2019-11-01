رياضة | حصاد شامل للجولة الثانية من دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد شامل للجولة الثانية من دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت 18 مباراة في الأسبوع الثاني، بالثلاث مجموعات، من دوري القسم الثاني، شهدوا إحراز 35 هدف منهم17 هدف في الشوط الأول، 18 هدف في الشوط الثاني، حيث شهدت المجموعة الأولى تسجيل 9 أهداف، والثانية 14 هدف، والثالثة 12 هدف، وتحقق الفوز في 15 مباراة، مقابل 3 تعادلات، منهم تعادل واحد سلبية، و2 تعادل ايجابي.

نجح شادى حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا في إحراز هدفين في الاسبوع الثاني على التوالي ليصبح الهداف برصيد 4 أهداف.

وسجل عماد حلمى لاعب دكرنس هدفين ومصطفى زيكو لاعب جمهورية شبين٠

في إحراز كل منهم هدفين بالجولة الثانية.

احستب 4 ركلات جزاء في الجولة الثانية ثم تسجيل ركلتين، عن طريق عماد حلمى لاعب دكرنس في لقاء المالية، وإكرم عبد ربه لاعب كوكاكولا في السويس، واضاع أحمد فتحي لاعب السويس في لقاء كوكاكولا، وهشام فتحي الله لاعب فاركو في لقاء الأوليمبي.

- المجموعة الأولى

أقيمت 6 مباريات في الأسبوع الثاني للمجموعة الثانية والتي تضم أندية شمال وجنوب الصعيد، بجانب فريقى الإعلاميين والبنك الأهلي.

شهدت اللقاءات خمسة انتصارات، وتعادل واحد، حيث ثم إحراز 8 أهداف منهم 3 في الشوط الأول من نصيب محمود ناجح، مانجا فواى و كريم أشرف،5 في الشوط الثاني .

أكبر فوز كان من نصيب البنك الأهلي على ديروط 3-0 عن طريق اسلام صلاح سولارى، محمد حامد، ومحمد أحمد لعبه، وجمعيهم في الشوط الثاني، بينما جاء تعادل وحيد سلبى بين فريق طهطا مع الإعلاميين.

يتصدر قائمة الهدافين أحمد ترك لاعب بترول أسيوط، والغانى مانجا فودي لاعب تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما.

1- المجموعة الاولى

- فاز فريق بنى سويف على فريق سوهاج بهدف كريم اشرف ٠

- فاز فريق البنك الأهلي على ديروط 3-0 إسلام صلاح سولارى، محمد حامد، محمد أحمد لعبه ٠

- فاز شباب قنا على بترول أسيوط بهدفين مقابل هدف سجل لقنا ابراهيم حسن وأحمد الجبيلاوى ،ومحمود دياب لبترول أسيوط ٠

- فاز فريق الألومنيوم على المنيا بهدف محمود نجاح.

- فاز فريق تليفونات بني سويف على الفيوم بهدف لمانجا.

- تعادل طهطا مع الإعلاميين بدون أهداف.

2- المجموعة الثانية

شهدت مباريات المجموعة الثانية، إقامة 6 مباريات، شهدوا 5 انتصارات، وتعادل وحيدة،

ثم تسجيل 14 هدف منهم 8 أهداف في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني ثم إحراز 6 أهداف.

يتقدم سباق الهدفين شادى حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا برصيد 4 أهداف يليه مصطفى زيكو لاعب جمهورية شبين وعلى حسين لاعب السويس بهدفين.

سقط فريق النصر على ملعبه أمام فريق سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجل شادى حسين هدفين و أحمد غنيم هدف، وسجل الافريقي ابراهيما فاى هدف النصر.

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وفاز فريق منتخب السويس على كوكاكولا بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين السويس خالد لطفي وعلى حسين، وسجل إكرام عبد ربه، هدف كوكا كولا من ضربة جزاء، وأضاع أحمد فتحي لاعب كوكا كولا ضربة جزاء، وحقق فريق بتروجت على الداخلية بهدف جون مانجا.

وفاز فريق جمهورية شبين على الزرقا بهدفين مقابل هدف سجل مصطفى زيكو هدفين شبين، وباسم عادل هدف الزرقا.

وفاز القناة على المريخ بهدف أحمد مصطفى، وتعادل النجوم في الوقت الضائع مع الترسانة بهدف لكل منهما تقدم أحمد عارف توتى، وتعادل محمود صابر في الدقيقة 4 من الوقت الضائع .

3- المجموعة الثالثة

شهدت مباريات المجموعة الثالثة إقامة 6 مباريات شهدوا 5 انتصارات، وتعادل وحيد٠

ثم تسجيل 12 هدف ثم تسجيل 6 أهداف في الشوط الأول، و6أهداف في الشوط الثاني.

ثم احتساب ضربتين جزاء، واحدة في مباراة دكرنس مع المالية وثم التسجيل عن طريق عماد حلمى، وثانية لفاركو أهدرها هشام فتحي الله في لقاء الأوليمبي.

فريق دكرنس الصاعد حديثا من القسم الثالث نجح في تصدر المجموعة بعد فوزه على فريق المالية كفر الزيات بثلاثة أهداف مقابل هدف سجل الأهداف عماد حلمى هدفين أحدهما من ضربة جزاء، وأحمد مخلوف الهدف الثالث،وسجل أحمد عادل هدف المالية.

وفاز فريق الرجاء على فريق بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف سجل الهدفين إسلام جمارك وإبراهيم رخا، وسجل إسلام فتحي هدف بلدية المحلة.

وحقق فريق دمنهور الفوز في الوقت القاتل على فريق بيلا بهدف أحمد العوضي.

وفاز فريق فاركو على فريق الأوليمبي بهدف على بهيج.

وفاز فريق غزل المحلة على فريق الحمام بهدف محمد حمدان.

وتعادل فريق المنصورة في الدقيقة الأخيرة مع فريق أبو قير للأسمدة بهدف لكل منهما تقدم مصطفى بهاء لأبو قير بالدقيقة 54 وتعادل أحمد هريسه في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف : 6 نقاط

2- البنك الأهلي : 4 نقاط

3- المنيا : 4 نقاط

4- التليفونات : 4 نقاط

5- شبان قنا : 3 نقاط

6- بترول أسيوط : 3 نقاط

7- الفيوم : 3 نقاط

8- الألومنيوم : 3 نقاط.

9- الإعلاميين : نقطتين

10- ديروط : نقطة وحيدة

11- سوهاج : نقطة وحيدة.

12- طهطا : نقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا: 6 نقاط

2- منتخب السويس: 6 نقاط

3- القناة: 4 نقاط

4- بتروجت: 4 نقاط

5-جمهورية شبين: 4 نقاط

6- كوكاكولا: 3 نقاط

7- النجوم: نقطتين

8- الزرقا: نقطة وحيدة

9- الترسانة: نقطة وحيدة

10- المريخ: نقطة وحيدة

11- النصر: بلا نقاط

12- الداخلية: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دكرنس 6: نقاط

2- الرجاء: 4 نقاط

3- دمنهور: 4 نقاط

4- غزل المحلة: 4 نقاط

5- فاركو: 4 نقاط

6- أبو قير: نقطتين

7- المنصورة: نقطتين

8- الحمام: نقطة وحيدة

9- بيلا: نقطة وحيدة

10- بلدية المحلة: نقطة وحيدة

11- المالية: نقطة وحيدة

12- الأوليمبي: بلا نقاط.