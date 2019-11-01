رياضة | "الخليج 365 الرياضي" ينشر ترتيب دوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365 الرياضي" ينشر ترتيب دوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدّم "الخليج 365 الرياضي"ترتيب مجموعات دوري القسم الثاني، قبل إنطلاق الجولة الثالثة، التي ستقام أيام الأحد والإثنين، والثلاثاء.

وشهدت المسابقة إقامة 36 مباراة، بمعدل 12 مباراة في كل مجموعة، حيث شهدت المجموعة الأولى إحراز 24 هدف، والمجموعة الثانية 23 هدف، والمجموعة الثالثة 17 هدف، ليصل عدد الاهداف 64 هدف.

هدافو المجموعة الأولى

- مانجا فودي (التليفونات) : هدفين.

- أحمد ترك (بترول أسيوط) : هدفين.

- محمود بكري (بني سويف) : هدفين.

هدافو المجموعة الثانية

- شادي حسين (سيراميكا): 4 أهداف.

- مصطفى زيكو (جمهورية شبين): هدفين.

- علي حسين (منتخب السويس): هدفين.

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- يوسف حسن (الزرقا): هدفين.

هدافو المجموعة الثالثة

- أحمد العوضي (دمنهور): هدفين.

- عماد حلمي (دكرنس): هدفين.

ترتيب المجموعة الأولى

1- بني سويف : 6 نقاط

2- البنك الأهلي : 4 نقاط

3- المنيا : 4 نقاط

4- التليفونات : 4 نقاط

5- شبان قنا : 3 نقاط

6- بترول أسيوط : 3 نقاط

7- الفيوم : 3 نقاط

8- الألومنيوم : 3 نقاط.

9- الإعلاميين : نقطتين

10- ديروط : نقطة وحيدة

11- سوهاج : نقطة وحيدة.

12- طهطا : نقطة وحيدة.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا: 6 نقاط

2- منتخب السويس: 6 نقاط

3- القناة: 4 نقاط

4- بتروجت: 4 نقاط

5-جمهورية شبين: 4 نقاط

6- كوكاكولا: 3 نقاط

7- النجوم: نقطتين

8- الزرقا: نقطة وحيدة

9- الترسانة: نقطة وحيدة

10- المريخ: نقطة وحيدة

11- النصر: بلا نقاط

12- الداخلية: بلا نقاط

ترتيب المجموعة الثالثة

1- دكرنس 6: نقاط

2- الرجاء: 4 نقاط

3- دمنهور: 4 نقاط

4- غزل المحلة: 4 نقاط

5- فاركو: 4 نقاط

6- أبو قير: نقطتين

7- المنصورة: نقطتين

8- الحمام: نقطة وحيدة

9- بيلا: نقطة وحيدة

10- بلدية المحلة: نقطة وحيدة

11- المالية: نقطة وحيدة

12- الأوليمبي: بلا نقاط.